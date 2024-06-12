"جنرال موتورز" تُعيد تشغيل خدمة "التاكسي الآلي" لكن بشروط

أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية إعادة إحياء مشروعها لخدمة "التاكسي الآلي (ذاتي القيادة) " المعروف باسم "كروز"، بعد تعليق العمل به لفترة طويلة.
وأوضحت "جنرال موتورز" أنها قررت إعادة "التاكسي الآلي" للاختبار في شوارع ولاية هيوستن الأمريكية؛ ولكن بشرط وجود سائقين بشريين قبل الانتقال إلى "القيادة الذاتية".
وأشارت إلى أن قرار الانتقال إلى "القيادة الذاتية الخاضعة للإشراف مع سائق آمن خلف عجلة القيادة في الأسابيع المقبلة"؛ جاء بعد دراسة وافية.
وجاء إعلان كروز في نفس الوقت تقريبًا الذي أعلن فيه المدير المالي لشركة جنرال موتورز "بول جاكوبسون" في المؤتمر العالمي لصناعة السيارات، الذي عقده دويتشه بنك في مدينة نيويورك، أن شركة صناعة السيارات ستضخ 850 مليون دولار أخرى في شركة "التاكسي الآلي" لتغطية التكاليف التشغيلية.
وتأتي هذه الرحلة بعد تعليق عمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، لفترة، عندما اصطدمت إحدى سياراتها في أسطولها في سان فرانسيسكو بأحد المشاة الذي قذفته مركبة أخرى في مسار سيارة الأجرة بدون سائق وسحبته حوالى 20 قدمًا بعد أن عَلِقَ تحت إطارها.
وقامت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا بتعليق تصاريح الشركة بعد أقل من شهر، ثم قامت شركة كروز بتسريح ما يقرب من ربع قوتها العاملة وطردت تسعة من مديريها التنفيذيين بما في ذلك المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي كايل فوجي بعد التحقيق في الحادث.
ومنذ ذلك الحين، بدأ كروز ببطء -ولكن بثبات- في إظهار علامات جديدة للحياة.
وفي أبريل، أعلنت الشركة أنها ستبدأ في إعادة نشر خدماتها في فينيكس، وكما هو الحال في هيوستن، ستظل سيارات كروز خاضعة للمراقبة والتشغيل من قِبَل البشر.
وتخطط شركة سيارات الأجرة ذاتية القيادة أيضًا، لتوسيع خدماتها إلى مدن أخرى من خلال التواصل "مع المسؤولين وقادة المجتمع"؛ وفقًا لمدونة الشركة؛ لكنها لم تقدم جدولًا زمنيًّا بشأن الموعد المحتمل لحدوث التمديد.