"جنرال موتورز" تُعيد تشغيل خدمة "التاكسي الآلي" لكن بشروط

وتأتي هذه الرحلة بعد تعليق عمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، لفترة، عندما اصطدمت إحدى سياراتها في أسطولها في سان فرانسيسكو بأحد المشاة الذي قذفته مركبة أخرى في مسار سيارة الأجرة بدون سائق وسحبته حوالى 20 قدمًا بعد أن عَلِقَ تحت إطارها.