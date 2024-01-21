جنود ينزفون من العين.. ماذا فعلت الفئران في خنادق القوات الأوكرانية؟

أفادت تقارير إعلامية بأن القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية في الحرب يواجهون خطرًا مميتًا بعد انتشار الفئران؛ ما تسبب في ظهور أعراض مرضية لدى بعض الجنود، مثل التقيؤ والنزيف من العين، كما أدت إلى شلل في القدرة القتالية لدى المقاتلين.