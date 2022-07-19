في العلبة قصاصة تحمل رسالة.. عندما تشتري هاتفًا لزوجتك توقع المفاجأة!

وفي التفاصيل؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "مواطن نيوز" المحلية؛ فإن مواطنًا كويتيًّا اشترى لزوجته هدية عبارة عن هاتف "غلاكسي" من السوق المفتوح في منطقة "السالمية"؛ لكنه تفاجأ عند استلام علبة الهاتف بخلوها من الجهاز ووجود قصاصة ورق بداخلها.