في العلبة قصاصة تحمل رسالة.. عندما تشتري هاتفًا لزوجتك توقع المفاجأة!

تَعَرض مواطن كويتي لعملية "نصب" يمكن وصفها بأنها بملابسات غريبة؛ إذ اشترى لزوجته هاتفًا عبر الإنترنت من سوق داخلي وتفاجأ باستلام قصاصة اعتذار.
وفي التفاصيل؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "مواطن نيوز" المحلية؛ فإن مواطنًا كويتيًّا اشترى لزوجته هدية عبارة عن هاتف "غلاكسي" من السوق المفتوح في منطقة "السالمية"؛ لكنه تفاجأ عند استلام علبة الهاتف بخلوها من الجهاز ووجود قصاصة ورق بداخلها.
وكُتبت على هذه الوريقة كلمات اعتذار تقول: "أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي، يومين يجيك مسج بمكان الفلوس".
وكانت صحف عربية قد تناقلت الحادثة؛ مشيرة إلى أن المواطن الكويتي اشترى هاتف "آيفون"، وعلى أي حال، مهما اختلفت نوعية الهاتف تبقى القصة واحدة.
وأفادت الصحيفة بأن المواطن الكويتي حاول الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله؛ إلا أنه كان مغلقًا ولا مجيب!