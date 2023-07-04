استمر 10 أيام.. شاهد حريق غريب بقرية مصرية يتجدد كلما انطفأ

وقال إنهم يتفاجؤون في بعض الأحيان باندلاع النيران من أماكن ملحقة بالمنزل، والمخصصة لتربية الماشية وحفظ الغلال، وأن النار امتدت لبعض الحقول، والتهمت جانبًا من المزروعات، وتسببت في احتراق أجهزة كهربائية وكميات من الغلال ونفوق عدد من الماشية والطيور.