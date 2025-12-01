ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى أكثر من 500 شخص

وذكرت شبكة محلية، أن عشرات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار الأسبوع الماضي تسبّبت في فيضان الأنهار بمقاطعة "سومطرة الشمالية".