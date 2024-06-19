لتحمي أطفالك من الأجهزة اللوحية.. تعرَّف على هذه الأساليب الفعّالة المجرّبة في الصين

توصلت دراسة بريطانية حديثة، بالتعاون مع باحثين صينيين، إلى إثبات مدى فعالية بعض الأساليب التي اتخذتها بكين؛ للحد من استخدام الأطفال الأجهزة اللوحية.
ووضعت الصين مجموعة من المبادئ التوجيهية، واللوائح المتعلقة باستخدام الإنترنت، والتحكم في تمرير المعلومات المناسبة لكل فئة عمرية.
وتشتمل هذه المبادئ على ضرورة تفعيل خاصية في تلك الأجهزة، ويحظر الخروج منها دون إذن الوالدين، ويمنع جميع القاصرين من الوصول إلى شبكة الإنترنت بين العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً.
وقالت الخبيرة التربوية الدكتورة فادية دعاس؛ وفق "سكاي نيوز عربية": من الضروري فرض قواعد لاستخدام الأجهزة اللوحية، لكن التزام الناس بهذه القواعد يختلف من مجتمعٍ لآخر، ويجب توعية أولياء الأمور بمخاطر التكنولوجيا.
وأضافت: القوانين وُضعت لمصلحة الأطفال، لذلك يجب تغيير طريقة التفكير.
وأشارت إلى أن نتائج الدراسة البريطانية أظهرت تغيُّر سلوك الأطفال والتزامهم بساعات الاستخدام.
ولفتت "دعاس"؛ إلى أن مدة تركيز الطفل هي ضعف عمره، أي إذا كان عمره 5 سنوات، فإن مدة تركيزه هي 10 دقائق.