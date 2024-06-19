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لتحمي أطفالك من الأجهزة اللوحية.. تعرَّف على هذه الأساليب الفعّالة المجرّبة في الصين

من بينها منع القاصرين من الوصول إلى الإنترنت بين العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً