عمال "سامسونج" كوريا الجنوبية يعلنون "إضرابًا مفتوحًا"

وبعد أن بدأ عمال "سامسونغ" للإلكترونيات الاثنين الماضي، إضرابًا غير مسبوق عن العمل لمدة ثلاثة أيام، قالت النقابة الوطنية لعمال الشركة في بيان: "نعلن إضرابًا عامًا ثانيًا مفتوحًا، ابتداء من 10 يوليو، بعد أن علمنا أن الإدارة ليست مستعدة للحوار بعد الإضراب العام الأول"، وفق "يونهاب" والفرنسية.