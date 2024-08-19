اصطدام "متعمد وخطير".. شاهد ما حدث بين سفينتين في بحر الصين وأغضَبَ بكين

وذكر خفر السواحل الصيني أنه اتخذ إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية وفقًا للقانون في الحوادث التي وقعت في وقت مبكر من الاثنين، وطالب الفلبين "بالتوقف فورًا عن الانتهاك والاستفزاز" أو "تحمل كل العواقب".