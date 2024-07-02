خلال حملة لشرطة الكويت.. ضبط مقيم مخالفٍ منذ 22 عامًا

ضبط رجال الأمن في محافظة الجهراء الكويتية، شخصًا بنغالي الجنسية، مخالفًا لقانون الإقامة منذ عام 2002، أي منذ 22 عامًا، وبطاقته المدنية على الإصدار القديم.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، حدثت هذه الواقعة خلال حملات تفتيشية شنتها وزارة الداخلية على مخالفي الإقامة في كل محافظات الكويت.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم في المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت بتاريخ 30/ 6/ 2024، أشرَفَ وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف الاثنين، على انطلاق الحملات الأمنية في مختلف المحافظات.
ونقلت "القبس" عن بيان لوزارة الداخلية، أن القطاعات الأمنية الميدانية المعنية قامت بشنّ حملة أمنية تفتيشية على المخالفين لقانون الإقامة والخارجين عن القانون شملت عددًا من المناطق في مختلف المحافظات.
وحسب صحيفة "الراي"؛ فقد تمكنت الدوريات والحملات الأمنية من إسقاط 455 مخالفًا، في غضون ساعات قليلة، غالبيتهم العظمى من مخالفي قانون الإقامة.
وسيتم إبعاد المضبوطين في غضون 4 أيام فقط، بالتنسيق مع سفارات بلادهم لإصدار وثائق سفر لمن لم يحمل جواز سفر، وسيتم منعهم من دخول الكويت مدى الحياة، و5 سنوات من دول مجلس التعاون الخليجي؛ حسب "الراي".
وأكدت الداخلية أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية في جميع محافظات البلاد داعية الجميع إلى عدم التستر أو إيواء أي مخالف؛ تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون والتعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين على هاتف الطوارئ رقم (112).