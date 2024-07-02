خلال حملة لشرطة الكويت.. ضبط مقيم مخالفٍ منذ 22 عامًا

ضبط رجال الأمن في محافظة الجهراء الكويتية، شخصًا بنغالي الجنسية، مخالفًا لقانون الإقامة منذ عام 2002، أي منذ 22 عامًا، وبطاقته المدنية على الإصدار القديم.