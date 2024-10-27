باستخدام الذكاء الاصطناعي.. "قزحية العين" أداة ذكية تكشف الصور والفيديوهات المزيفة

ويبقى أحد المخاوف الرئيسية حاليًا هو أن يستطيع المحتالون استخدام التزييف العميق في عمليات احتيالية، مثل اختلاق شخصية رئيس شركة يطلب من موظفيه تحويل مبالغ مالية إلى جهات محددة.