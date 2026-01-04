صور وفيديوهات.. تسلسل ظهور الصورة الشهيرة لنيكولاس مادورو

تحولت الصورة إلى عنوان رئيسي في العديد من شبكات الأخبار ووسائل الإعلام الأميركية، مثل "سي إن إن"، و"رويترز"، و"نيويورك تايمز"، و"فوكس نيوز". في ميامي، احتفلت الجالية الفنزويلية بالرقص في الشوارع، بينما خرج أنصاره في كاراكاس في مظاهرات غضب. وفي نيويورك، حيث وصل مادورو لاحقًا، تحولت الصورة إلى رمز لنهاية عصر.