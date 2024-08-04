بسبب الحرارة الشديدة.. دراسة أمريكية: هذه المناطق في العالم ستكون غير صالحة للعيش مستقبلًا

ويعود السبب في ذلك -وفقًا للباحثين- إلى الكثافة السكانية العالية في هذه المناطق، ومحدودية الحصول على مكيفات الهواء. كما أن من الممكن أن تضرب الحرارة الرطبة الشديدة مستقبلًا مناطق من الولايات المتحدة بما فيها مناطق الغرب الأوسط، نتيجة اشتداد ظاهرة الاحتباس الحراري.