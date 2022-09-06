بـ10 آلاف ين للمرة الواحدة.. ياباني يتقاضى أجره مقابل "ألا يفعل شيئًا على الإطلاق"

هل حدث يومًا أن احتجت إلى شخص يجلس بجوارك لكن لا يزعجك ولا يفعل شيئًا سوى التواجد فقط؟.. هذا ما حدث في اليابان بالفعل؛ حيث يتقاضى شاب أجرًا مقابل عدم القيام بأي شيء تقريبًا، في عمل يراه البعض أنه "وظيفة الأحلام".