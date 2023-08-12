منصة "X" تطرح الأغراض المكتبية الحاملة لشعار "تويتر" في مزاد علني

أعلنت دار Heritage Global Partners، أن منصة X (تويتر سابقًا)، عرضت عددًا من قطع الأثاث ولوازم المكتب التي تحمل شعار العصفور الأزرق في مزاد علني.
ويبلغ سعر أرخص قطعة في المزاد 25 دولارًا، ومن المقرر إقامة المزاد في سان فرانسيسكو حيث مقر الشركة؛ غير أن عملية المزايدة ستكون متاحة عبر الإنترنت في الوقت ذاته.
وشملت الأغراض المطروحة للبيع: (غيتارات، ولوحات مفاتيح، وأريكة، وكراسٍ، وثلاجات، وآلات لتحضير القهوة)، ومن أبرز الأشياء المعروضة: رمز العصفور الأزرق الذي كان معلقًا في مدخل مقر تويتر.
وبحسب "سي إن بي سي" فإنه في مزاد سابق تم بيع تمثال بطول ثلاثة أقدام (نحو 0.9 متر) للطائر الأزرق الشهير مقابل 100 ألف دولار.