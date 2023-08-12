منصة "X" تطرح الأغراض المكتبية الحاملة لشعار "تويتر" في مزاد علني

وشملت الأغراض المطروحة للبيع: (غيتارات، ولوحات مفاتيح، وأريكة، وكراسٍ، وثلاجات، وآلات لتحضير القهوة)، ومن أبرز الأشياء المعروضة: رمز العصفور الأزرق الذي كان معلقًا في مدخل مقر تويتر.