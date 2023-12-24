عرفت بحالتها النادرة في سن 17.. أمّ مزدوجة الرحم تضع توأمين في يومين مختلفين
في حالة طبية نادرة، وضعت سيدة برحم مزدوج، فتاتين توأمين تتمتعان بصحة جيدة، بعد أن أنجبتهما في يومين مختلفين، حسبما أعلن المستشفى الذي يعالجها بولاية ألاباما الأمريكية، الجمعة.
واحد من مليون
وفيما يطلق عليه الأطباء "الحمل الواحد من أصل مليون" بالنظر إلى ندرة حدوث حالات مماثلة، أنجبت كيلسي هاتشر، البالغة من العمر 32 عاماً، توأما في يومين مختلفين، بعد أن نما كل واحد منهما في رحم منفصل، بمستشفى جامعة ألاباما في برمنغهام، حسبما نقلته "الجارديان".
وأعلن المستشفى أن السيدة، كيسلي هاتشر، أنجبت، بعد 20 ساعة من المخاض، الطفلة روكسي، الثلاثاء وابنتها الثانية، ريبيل، الأربعاء.
وقالت هاتشر، في البيان الصحفي للمستشفى: "لم يكن بإمكاننا في أغرب أحلامنا أن نخطط للحمل والولادة بهذه الطريقة.. لكن الأهم أننا جلبنا طفلتينا بصحة جيدة وأمان إلى هذا العالم"، متوجهة بالشكر للطاقم الطبي.
وتابعت: "كان لكلتيهما منزلها الخاص، والآن أصبح لهما أيضا قصة ميلاد فريدة وخاصة أيضا".
عرفت بحالتها النادرة في سن 17 عاماً.
وتم التشخيص أن لـ"هاتشر" رحماً مزدوجاً، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.
ويبقى تشكل الرحم المزدوج حالة نادرة تظهر منذ الولادة لدى بعض النساء. وتشير التقديرات إلى أن نحو 0.3 بالمئة من النساء في العالم فقط يعانين هذه الحالة.
وخلال فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية في مايو الماضي، علمت هاتشر، وهي أم لثلاثة أبناء، أنها حامل بتوأم، وأن كل جنين منهما ينمو في أحد رحميها.
ونتيجة هذا الوضع، احتاجت هاتشر إلى "مراقبة وتخطيط" طبي إضافي، طيلة الأسابيع التي سبقت حملها.
والجمعة، وبعد ساعات من المخاض، أنجبت هاتشر طفلتها، "روكسي" بطريقة طبيعية، كما هو الحال بالنسبة لأبنائها الثلاثة السابقين، فيما ولدت، "ريبيل"، عبر عملية قيصرية في اليوم التالي.