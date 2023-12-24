عرفت بحالتها النادرة في سن 17.. أمّ مزدوجة الرحم تضع توأمين في يومين مختلفين

وفيما يطلق عليه الأطباء "الحمل الواحد من أصل مليون" بالنظر إلى ندرة حدوث حالات مماثلة، أنجبت كيلسي هاتشر، البالغة من العمر 32 عاماً، توأما في يومين مختلفين، بعد أن نما كل واحد منهما في رحم منفصل، بمستشفى جامعة ألاباما في برمنغهام، حسبما نقلته "الجارديان".