ارتفاع غير مسبوق للأجور ببريطانيا يزيد من الضغوط على بنك إنجلترا المركزي

وتشير الإحصاءات، بحسب الألمانية، إلى أن سوق العمل مازال مضغوطاً، بحيث لا يمكن أن يشعر مسؤولو البنك المركزي بالارتياح، حيث يخشون من أنه سيكون من الصعب السيطرة على التضخم إذا استمرت الأجور في الارتفاع بالوتيرة الحالية.