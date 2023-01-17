ارتفاع غير مسبوق للأجور ببريطانيا يزيد من الضغوط على بنك إنجلترا المركزي

ترتفع الأجور في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة، ما يضع ضغوطاً على بنك إنجلترا لرفع معدل الفائدة لعاشر مرة على التوالي الشهر المقبل.
ووفق وكالة بلومبرج للأنباء، فإن مكتب الإحصاء الوطني قال اليوم الثلاثاء، إن متوسط الإيرادات باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 4ر6% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وتعد هذه أكبر زيادة يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، باستثناء ذروة جائحة كورونا.
وتشير الإحصاءات، بحسب الألمانية، إلى أن سوق العمل مازال مضغوطاً، بحيث لا يمكن أن يشعر مسؤولو البنك المركزي بالارتياح، حيث يخشون من أنه سيكون من الصعب السيطرة على التضخم إذا استمرت الأجور في الارتفاع بالوتيرة الحالية.
وفي إطار جهوده لتجنب دوامة الأجور والأسعار، رفع البنك المركزي معدل الفائدة من 1ر0% إلى 5ر3%، ومن المتوقع أن يرفعه بواقع 50 نقطة أساس أخرى في فبراير المقبل.