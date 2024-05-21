بلا تنفس ولا نبض.. طفلة تعود للحياة بأعجوبة في الأردن

من ناحية أخرى، ثمّن والد الطفلة الجهود التي قامت بها كوادر الدفاع المدني وسرعة الإجراءات التي تمّ اتخاذُها التي أسهمت في إنقاذ حياة الطفلة، وقدّم شكره أيضاً لأحد كوادر الدفاع المدني الذي كان موجوداً في المكان وفي إجازته الرسمية، حيث قام بعملية إنقاذ الطفلة والمساعدة في نقلها إلى المحطة.