نار موقدة.. بالصور: بركان أيسلندا يرعب السكان ويبتلع منتجعًا سياحيًّا شهيرًا

ومنذ عام 2021 تشد شبه جزيرة ريكيانيس ثورات بركانية متكررة، وذلك بعد خمول طال لأكثر من 800 عام، إلا أن السنة الأخيرة شهدت ثوران البركان سبع مرات؛ الأمر الذي أثار قلقًا بشأن التأثيرات طويلة الأمد على المنطقة، التي تقع على مقربة من العاصمة ريكيافيك.