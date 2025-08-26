الأرصاد الجوية اليابانية تحذّر من ضربات الشمس في 31 محافظة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم، من استمرار موجة الحر الشديدة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة على بعض المناطق الواقعة شرق وغرب البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هيئة الأرصاد أصدرت تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس؛ مما يؤدي للإصابة بضربات الشمس، وذلك في 31 محافظة، كما نصحت المواطنين بالامتناع عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واستخدام المكيفات وشرب كميات كافية من الماء.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم في مدينتي "كيوتو" و"يوناجو" 37 درجة مئوية، و36 في مدن "أيزواكاماتسو" و"كوفو" و"ناجويا" و"ياماجوتشي"، في حين من المتوقع أن تسجل 35 درجة في وسط العاصمة "طوكيو" ومدن "آوموري" و"نييجاتا" و"أوساكا" و"تاكاماتسو" و"فوكوكا".