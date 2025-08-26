الأرصاد الجوية اليابانية تحذّر من ضربات الشمس في 31 محافظة

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم في مدينتي "كيوتو" و"يوناجو" 37 درجة مئوية، و36 في مدن "أيزواكاماتسو" و"كوفو" و"ناجويا" و"ياماجوتشي"، في حين من المتوقع أن تسجل 35 درجة في وسط العاصمة "طوكيو" ومدن "آوموري" و"نييجاتا" و"أوساكا" و"تاكاماتسو" و"فوكوكا".