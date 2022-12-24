بعد 3 سنوات مجردًا من ألقابه.. "تشارلز" "يطرد" الأمير أندرو من قصر باكنغهام

بعد أن أصبح ملكًا للمملكة المتحدة، اتخذ تشارلز قرارًا بطرد أخيه الأمير أندرو من قصر باكنغهام، بعد أن بقي يستخدم مكتبه في القصر رغم تجريده من ألقابه الملكية منذ سنوات، على خلفية فضيحة تورط بها.