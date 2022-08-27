حول العالم في صورة: فندق بين السماء والأرض.. هل تقدر على تجربته؟

يقدم فندق "منزل في الهواء" في مدينة أبيجورال في دولة كولومبيا تجربة فريدة من نوعها للنزلاء، إذ يمنحهم فرصة للاستلقاء والاسترخاء بين السماء والأرض بارتفاع 25 مترًا في الهواء الطلق!
وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "الأناضول"، نشاهد مجموعة من الأشخاص تحدوا أنفسهم لنيل لذة تلك المغامرة الشيقة؛ ليسترخوا على أرجوحات تقع وسط جبال الأنديز الشهيرة، وتطل على المناظر الطبيعية الخلابة.
ويوفر الفندق غرفًا خاصة معلقة على منحدر يمكن المكوث والبيات فيها، وتحتوي على مطبخ، وحمام، ودورة مياه، ويصل النزلاء إلى تلك الغرف عبر جسر معلق وحبل ببكرة.
وفي حال أراد النزيل الاسترخاء أكثر، فيمكنه الاستلقاء بطريقة فريدة على أرجوحة، حيث تمنحه إطلالة رائعة على المناظر الطبيعية الجميلة لتلال سان فيسينتي، وجبال الأنديز.