حول العالم في صورة: فندق بين السماء والأرض.. هل تقدر على تجربته؟

ويوفر الفندق غرفًا خاصة معلقة على منحدر يمكن المكوث والبيات فيها، وتحتوي على مطبخ، وحمام، ودورة مياه، ويصل النزلاء إلى تلك الغرف عبر جسر معلق وحبل ببكرة.