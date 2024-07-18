بعد تدخل رئيس الوزراء.. مصر تسدل الستار على قضية الرأي العام لطبيبة المراغة

أسدلت الجهات المعنية في جمهورية مصر قضية تصدرت الشأن المحلي وفجرت أزمة الشارع هناك، وصل صداها كافة العواصم العربية، وحمل وسمها #طبيبة_المراغة، والمراغة مركز يتبع لمحافظة سوهاج الواقعة جنوب القاهرة بنحو 470 كلم.
وتفصيلاً، بدأت القصة في الساعة الرابعة عصر الثلاثاء الماضي، عندما وصل اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ونائبه الدكتور محمد عبدالهادي مستشفى المراغة المركزي خلال جولة ميدانية مفاجئة، رصد خلالها تقصير الأطباء والتمريض والعاملين وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسوء مستوى النظافة، وعليه أقال مدير المستشفى والمدير المناوب، لكن الأمر لم ينته هنا.
وأثناء الزيارة دخل اللواء سراج عيادة الأطفال بعد شكوى من الأهالي لعدم استقبالهم من الطاقم الطبي، وحضر مع المحافظ عدد من المرافقين وقبلهم قسم العلاقات العامة بالمحافظة لتصوير الزيارة التي تم بثها فيما بعد على منصة "الفيس بوك" الرسمي التابع للمحافظة، وتم المشهد التالي:
- اللواء: أنتي قاعدة في مكتبك بتعملي إيه؟
- الطبيبة: أنا قلت له هات تذكرة دخول وتعال اكشف
- اللواء: يعني مشكلتك في التذكرة؟!
انتي معندكيش ضمير.. مفيش إحساس.. حولوها للتحقيق!.
وبدأت الشرارة بعد نشر حساب المحافظة خبر الجولة مع الفيديو الذي يحمل الإساءة للدكتورة سمر أنور، طبيبة الاستقبال بمستشفى المراغة المركزي، ثم تصاعد التداول، واحتقن معه الرأي العام، وبعد انتشار الواقعة على نطاق واسع عبر السوشال ميديا، أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بسوهاج، عن استيائها من التعامل مع زميلتهم بشكل غير لائق من محافظ سوهاج، وهدد مجلس نقابة الأطباء بتقديم استقالة جماعية اعتراضاً على الواقعة.
وهنا بادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء الأزمة، واعتذر للدكتورة سمر أنور، ومن بعده اعتذر وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ووجه لها دعوة هي وزوجها للقائه بديوان عام الوزارة يوم الاثنين المقبل .
وكان آخر المعتذرين هو المسؤول عن الحادثة اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي استقبل الطبيبة بمكتبه أمس الأربعاء، وقال لها: "إن حديثي معك كان حديث أب لابنته.. هدفنا جميعاً مشترك وهو خدمة المواطن"، مشيراً إلى احترامه وتقديره للأطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة.