بعد تدخل رئيس الوزراء.. مصر تسدل الستار على قضية الرأي العام لطبيبة المراغة

وبدأت الشرارة بعد نشر حساب المحافظة خبر الجولة مع الفيديو الذي يحمل الإساءة للدكتورة سمر أنور، طبيبة الاستقبال بمستشفى المراغة المركزي، ثم تصاعد التداول، واحتقن معه الرأي العام، وبعد انتشار الواقعة على نطاق واسع عبر السوشال ميديا، أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بسوهاج، عن استيائها من التعامل مع زميلتهم بشكل غير لائق من محافظ سوهاج، وهدد مجلس نقابة الأطباء بتقديم استقالة جماعية اعتراضاً على الواقعة.