"ماسك" عن العاصفة الشمسية: أقمار ستارلينك تتعرّض لضغوط كبيرة

ومن المحتمل أن تتسبّب العاصفة في تداخل شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، ومن المرجح أن يستمرّ تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض لساعات بعد انتهائها.