"ماسك" عن العاصفة الشمسية: أقمار ستارلينك تتعرّض لضغوط كبيرة

تتعرض أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" لضغوط متصاعدة بسبب عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 20 عامًا.
وقال الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة "X": عاصفة شمسية جيومغناطيسية كبرى تحدث الآن، هي الأكبر منذ وقت طويل".
وأضاف، وفق "روسيا اليوم": "أقمار ستارلينك الصناعية تتعرّض في الوقت الحالي لضغوط كبيرة، لكنها صامدة حتى الآن".
يشار إلى أن "ستارلينك" هو خدمة إنترنت قائمة على الأقمار الصناعية، صممت لإيصال الإنترنت إلى المناطق المحرومة التي لا يصلها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.
ويتكوّن نظام "ستارلينك" من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتمّ ربطها بعضها ببعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.
ومن المحتمل أن تتسبّب العاصفة في تداخل شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، ومن المرجح أن يستمرّ تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض لساعات بعد انتهائها.