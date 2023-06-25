يستغرق وقتًا طويلًا رغم الاهتمام بنتائجه.. كم يستغرق تحقيق انفجار الغواصة "تيتان"؟

فتحت السلطات الكندية تحقيقًا في انفجار الغواصة الصغيرة "تيتان"، التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص عملية بحث شاركت فيها عدة دول، ورغم الاهتمام الدولي الذي حظيت به الغواصة، وحرص المهتمين عبر العالم على معرفة أسباب انفجارها؛ إلا أن التحقيق الذي ستجريه كندًا سيستغرق وقتًا طويلًا ما بين 18 شهرًا إلى عامين، وفقًا لخبراء نقلت عنهم "فرانس برس".