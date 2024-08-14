"الصحة العالمية" تعلن عن تفشي "جدري القردة" بالكونغو وأماكن أخرى في إفريقيا

وتفصيلاً، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس .