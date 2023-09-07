لإدارة الكميات الكبيرة في تدفقات السياح.. "البندقية" تفرض رسومًا لدخول المدينة

وتشهد البندقية أعدادًا كبيرة من السياح تصل لأكثر من سكان المدينة البالغ عددهم 50 ألف نسمة.. وبهدف إدارة تدفقات السياح؛ يخطط مجلس المدينة لتجربة وضع رسوم دخول 5 يورو لزوار اليوم الواحد.