لإدارة الكميات الكبيرة في تدفقات السياح.. "البندقية" تفرض رسومًا لدخول المدينة

مستهدفةً إدارة تدفقات السياح الكثيرة على المدينة؛ قررت البندقية الإيطالية فرض رسوم بقيمة 5 يورو لدخول المدينة الشهيرة بقنواتها المائية.
وتشهد البندقية أعدادًا كبيرة من السياح تصل لأكثر من سكان المدينة البالغ عددهم 50 ألف نسمة.. وبهدف إدارة تدفقات السياح؛ يخطط مجلس المدينة لتجربة وضع رسوم دخول 5 يورو لزوار اليوم الواحد.
وستطلق الآلية تجريبيًّا العام القادم لمدة 30 يومًا؛ تحديدًا في أيام عطلات الربيع ونهاية الأسبوع؛ وفقًا لوكالة "رويترز".
يذكر أن الخطة طُرحت لأول مرة في 2019 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.