بالصور.. جهنم الحمراء على الثلوج البيضاء: مشاهد مذهلة لبركان أيسلندا.. ومخاوف بين السكان

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ بعد أن تسببت الحمم البركانية في تدمير خط أنابيب المياه الساخنة المسؤولة عن عملية تدفئة المنازل والمرافق، وحثت الآلاف من الأشخاص في شبه جزيرة ريكيانيس على الحد من استخدامهم المياه الساخنة والكهرباء؛ لأن إصلاح الأنابيب قد يستغرق أيامًا.