فيديو صادم.. انفتح باب المصعد بالطابق الرابع وبعدها وقعت المأساة

وفي اللحظة التالية، ينفتح باب المصعد على ظلام دامس، ويخطو "كومار" بقدمه إلى داخل بئر المصعد، معتقدًا على ما يبدو أن الظلام قد حدث لأن أضواء المصعد لم تكن مضاءة، وليس لأن المصعد لم يكن موجودًا.