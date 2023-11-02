فيديو صادم.. انفتح باب المصعد بالطابق الرابع وبعدها وقعت المأساة
أظهر مقطع فيديو صادم لحظة سقوط رجل هندي في بئر مصعد من الطابق الرابع، عندما لم ينتبه إلى أن الباب انفتح دون وصول المصعد.
وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وقع الحادث يوم الجمعة 28 أكتوبر، في مبنى سكني مكون من أربعة طوابق بمدينة رانشي في ولاية أوديشة شمالي شرق الهند.
وكان معلم اللغة الهندية شايلش كومار، في زيارة لمدينة رانشي لأداء واجب العزاء في وفاة أحد أقارب زوجته، بالمبنى السكني حيث وقع الحادث.
وفي بداية الفيديو المؤلم الذي التقطته كاميرات المراقبة، نشاهد "كومار" وهو يضغط على زر المصعد وينتظر وصوله، بينما يقف خلفه رجل آخر، وامرأة كانت تقف خارج باب إحدى الشقق تراقبهم.
وفي اللحظة التالية، ينفتح باب المصعد على ظلام دامس، ويخطو "كومار" بقدمه إلى داخل بئر المصعد، معتقدًا على ما يبدو أن الظلام قد حدث لأن أضواء المصعد لم تكن مضاءة، وليس لأن المصعد لم يكن موجودًا.
ويسقط "كومار" من الطابق الرابع إلى أسفل بئر المصعد، ليندفع العديد من الأشخاص مع سماع الصوت المرتفع لارتطام جسمه في الأسفل.
وحسب وسائل إعلام محلية، قالت الشرطة: "إن الضحية شايلش كومار، ضغط على زر المصعد في الطابق الرابع ليصل إلى الطابق الأرضي يوم الجمعة، وسقط في بئر المصعد بطريق الخطأ".
وقالت الشرطة، أنها تواصل التحقيق في الحادث المروع، بينما تم إغلاق المصعد حتى انتهاء التحقيقات ومعرفة أسبابه وملابساته.