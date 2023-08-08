بالصور: قوارب وطرق كالأنهار ودمار.. شاهد ما أحدثه إعصار "دوكسوري" في الصين

وتوثق الصور المؤلمة التي تأتينا من الصين حجم معاناة الناس مع الفيضانات العارمة، وتحوُّل الطرق والشوارع إلى أشبه ما يكون بالأنهار بعد أن غمرتها المياه بالكامل؛ ما دفع البعض إلى استخدام القوارب للتنقل، أو محاولة الهرب بأرواحهم إلى مناطق أكثر أمانًا، أو توصيل مواد الإغاثة إلى العالقين في المناطق المتضررة بشدة.