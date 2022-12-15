"جونو".. مركبة فضائية أمريكية تستعد للاقتراب من "أكثر مكان بركاني"

كانت "جونو" قد التقطت مشهدًا متوهجًا بالأشعة تحت الحمراء لـ"آيو" في 5 يوليو، من على بُعد 80 ألف كيلومتر. وتتوافق النقاط الأكثر سطوعًا في تلك الصورة مع درجات الحرارة الأكثر سخونة على آيو، التي تُعد موطنًا لمئات البراكين، بعضها يمكن أن يرسل نوافير الحمم البركانية على ارتفاع عشرات الكيلومترات.