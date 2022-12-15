"جونو".. مركبة فضائية أمريكية تستعد للاقتراب من "أكثر مكان بركاني"

في مناورة تُعتبر الأولى من 9 رحلات تقترب فيها من قمر المشتري "آيو" خلال العام ونصف العام المقبل، تستعد مركبة الفضاء الأمريكية "جونو" لخوض أول سلسلة من اللقاءات القريبة مع أكثر مكان بركاني في النظام الشمسي.
ومن بين الرحلات التسع رحلتان ستكون فيهما المركبة على بعد 1500 كيلومتر فقط من سطح القمر.
كانت "جونو" قد التقطت مشهدًا متوهجًا بالأشعة تحت الحمراء لـ"آيو" في 5 يوليو، من على بُعد 80 ألف كيلومتر. وتتوافق النقاط الأكثر سطوعًا في تلك الصورة مع درجات الحرارة الأكثر سخونة على آيو، التي تُعد موطنًا لمئات البراكين، بعضها يمكن أن يرسل نوافير الحمم البركانية على ارتفاع عشرات الكيلومترات.
وسيستخدم العلماء ملاحظات "جونو" عن "آيو" لمعرفة المزيد عن شبكة البراكين وكيفية تفاعل ثورانها مع كوكب المشتري.
يشار إلى أنه يتم سحب القمر باستمرار بواسطة جاذبية المشتري الهائلة.
وقال الباحث الرئيسي في جونو، في معهد ساوث ويست للأبحاث بأمريكا سكوت بولتون؛ وفق "سكاي نيوز عربية": إن "الفريق متحمس جدًّا؛ لأن مهمة جونو الموسعة تشمل دراسة أقمار المشتري".
وتابع في بيان: "مع كل رحلة طيران قريبة، تَمَكّنا من الحصول على ثروة من المعلومات الجديدة"؛ وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
يُذكر أن مركبة "جونو" الفضائية تدور حول كوكب المشتري منذ عام 2016، للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الكوكب العملاق.
وستستمر عمليات التحليق القريبة من أقمار المشتري، والتي بدأت العام الماضي، حتى نهاية 2025.