أمازون.. موظفون يضغطون على الشركة بسبب إسرائيل

في المقابل، كتب المتحدث باسم أمازون، روب مونوز، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نتسامح مع التمييز أو التحرش من أي نوع في مكان العمل.. نحن نحقق في جميع الحوادث المبلغ عنها لمثل هذا السلوك ونتخذ الإجراء المناسب ضد أي موظف يتبين أنه انتهك سياساتنا، بما في ذلك إنهاء الخدمة".