هل حدث معك من قبل؟.. شاهد أين أخذت "خرائط جوجل" سائق هذه السيارة

هل حدث أن أخذتك "خرائط جوجل" إلى طريق مغلق؟ هذا ما حدث مع قائد سيارة تويوتا زرقاء، وجد نفسه في نهاية طريق جبلي، أثناء اتباعه للخريطة بحثًا عن "طريق مختصر" بولاية يوتا.
وتحت عنوان "أخذتهم إلى الجحيم"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اضطرت الشرطة وفريق مركز الإنقاذ بولاية يوتا الأمريكية، إلى التدخل من أجل إنقاذ الرجل المجهول، (23 عامًا)، عندما وجد نفسه في نهاية طريق جبلي مغلق.
وتظهر الصور التي التقطتها أطقم الإنقاذ، السيارة الزرقاء على طريق ترابي صخري، مع اضطرار الطاقم إلى استخدام جميع مركبات دفع رباعية للوصول إلى السائق بسبب وعورة التضاريس.
وأكد الرجل أن خرائط جوجل أوصلته إلى المكان عندما أوصته باتباع طريق مختصر، خلال سفره بالسيارة بين بلدتي سبرينجفيل وفيرنال، وهو ما اضطره في النهاية إلى طلب رقم الطوارئ 911 من أجل انقاذه.
وبحسب قناة "ABC4" قال قائد شرطة مقاطعة إيمري، تايسون هنتنغتون، إنهم يتلقون عدة اتصالات شهريًا لإنقاذ قادة سيارات وشاحنات من هذا الطريق.
وحسب "هنتنغتون"، تكمن المشكلة في استخدام قادة السيارات لخرائط جوجل، وعند إدخال اسم الولاية "يوتا "، تأخذهم الخرائط تلقائيًا إلى هذه المنطقة النائية.
وكانت أسوأ حالة وفقًا لـ"هنتنغتون"، لشاحنة ذات 18 عجلة تسحب مقطورة عالقة في الوحل بعد أن تسببت الخرائط في وصول السائق إلى هذا الطريق.
وبسبب توالي هذه الحوادث، اتصلت الشرطة بشركة جوجل من أجل حل المشكلة وتحديث الخرائط وتحذير قائدي السيارات من الطرق الجبلية بالمنطقة.
ونقل تلفزيون "ABC4" عن شركة "جوجل": "لقد قمنا بتحديث هذا المسار على خريطتنا وسوف تظهر نتيجة التحديث ذلك في الأيام المقبلة"، وهو ما أكدته شرطة الولاية.