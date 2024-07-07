هل حدث معك من قبل؟.. شاهد أين أخذت "خرائط جوجل" سائق هذه السيارة

وأكد الرجل أن خرائط جوجل أوصلته إلى المكان عندما أوصته باتباع طريق مختصر، خلال سفره بالسيارة بين بلدتي سبرينجفيل وفيرنال، وهو ما اضطره في النهاية إلى طلب رقم الطوارئ 911 من أجل انقاذه.