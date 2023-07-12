وسط ضغوط شركات الأغذية.. العالم يترقب قرار "بحوث السرطان" حول مادة "الأسبرتام" غدًا

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الإعلان إلى تغييرات في تشريعات الأغذية في العديد من الدول؛ إذ يمكن أن يتم تقييد استخدام الأسبرتام أو حتى حظرها بشكل كامل؛ وهو ما سيضع الوكالة في مواجهة مباشرة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية.