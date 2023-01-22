الحرب الأوكرانية وإنفلونزا الطيور وغلاء الأعلاف أبرز الأسباب.. قفزة قياسية في أسعار البيض عالمياً

ووفقاً لتقارير أمريكية تعود أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل صاروخي خلال فترة قصيرة، إلى إنفلونزا الطيور، حيث تم إعدام أكثر من ٥٢ مليون طير في الولايات المتحدة وحدها، وأكثر من ١٠ ملايين في اليابان، ويتوقع أنه تم التخلص من أكثر من ٣٠٠ مليون دجاجة خلال عام واحد، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية مع أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وأعلاف الحيوانات .