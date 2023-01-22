الحرب الأوكرانية وإنفلونزا الطيور وغلاء الأعلاف أبرز الأسباب.. قفزة قياسية في أسعار البيض عالمياً

تشهد أسعار البيض قفزات كبيرة في جميع أنحاء العالم خلال شهر يناير الجاري، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع في الولايات المتحدة نسبة ٦٠% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لقناة "سي إن إن" الأمريكية .
وسجّلت أسعار البيض في مصر ارتفاعاً غير مسبوق مع وصول ثمن البيضة الواحدة في أسواق التجزئة إلى 3.5 جنيه، مقابل نحو 1.75 جنيه مقارنة بيناير ٢٠٢٢ الماضي، بزيادة ١٠٠% فيما يتوقع خبراء تربية الدواجن أن تصل أسعار البيضة الواحدة إلى ٤ جنيهات (١٢٠ جنيهاً للطبق الكامل) .
وبدأت الأسعار تشهد ارتفاعات مستمرة في نيوزيلندا وأستراليا وكذلك بريطانيا والدول الأوروبية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي بين ٣٠ و٤٠% حسب نوعية البيض وحجمه، كما تشهد أسعار الدواجن والبيض في اليابان ارتفاعات قياسية .
وتشتكي سريلانكا والهند وباكستان والدول الآسيوية من نقص كبير في البيض بمختلف أحجامه في الأسواق المحلية؛ ما يؤثر على أسعاره .
ووفقاً لتقارير أمريكية تعود أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل صاروخي خلال فترة قصيرة، إلى إنفلونزا الطيور، حيث تم إعدام أكثر من ٥٢ مليون طير في الولايات المتحدة وحدها، وأكثر من ١٠ ملايين في اليابان، ويتوقع أنه تم التخلص من أكثر من ٣٠٠ مليون دجاجة خلال عام واحد، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية مع أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وأعلاف الحيوانات .