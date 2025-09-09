روسيا تكمل تصنيع صاروخ "سويوز-5" الفضائي الجديد

ويعد صاروخ "سويوز-5" من الفئة المتوسطة ويتم تطويره ليحل محل صواريخ "سويوز-2"، وسيُمكن من إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة إلى المدارات القريبة من الأرض، كما يمكنه نقل حمولات تصل أوزانها إلى (17) طنًا في اتجاه المدار الأرضي المنخفض.