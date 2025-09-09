روسيا تكمل تصنيع صاروخ "سويوز-5" الفضائي الجديد

أعلن مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء أنه استكمل تقريبًا تصنيع صاروخ "سويوز-5" الفضائي الجديد، استعدادًا للمرحلة التالية من الاختبارات والإطلاق.
ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد الخبراء أن أعمال التصنيع والتجميع للصاروخ وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية.
ويعد صاروخ "سويوز-5" من الفئة المتوسطة ويتم تطويره ليحل محل صواريخ "سويوز-2"، وسيُمكن من إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة إلى المدارات القريبة من الأرض، كما يمكنه نقل حمولات تصل أوزانها إلى (17) طنًا في اتجاه المدار الأرضي المنخفض.
ومن المتوقع أن تُنفذ أول عملية إطلاق تجريبية للصاروخ في ديسمبر 2025.