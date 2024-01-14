فيديو "طائر النار".. شاهد ما حدث لطائرة ركاب قبل لحظات من هبوطها في كوريا الجنوبية

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت الرحلة الجوية رقم 216 التابعة لشركة طيران "تي واي اير" الكورية على وشك الهبوط في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية قادمة من اليابان، مساء الأربعاء الماضي، عندما اصطدم طائر بزجاج قمرة القيادة ثم بجناحها والمحرك الأيمن للطائرة، وبعدها بدأ المحرك في إطلاق دفقات كبيرة من النيران.