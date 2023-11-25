شيئان فعلتهما "الكوبرا" كشفا الجريمة.. كيف قتل هندي زوجته وطفلته بحية سامة أثناء نومهما

شيئان فعلتهما حية كوبرا كشفا جريمة بشعة، حين قام رجل هندي بقتل زوجته وابنته البالغة من العمر عامين بإطلاق الكوبرا في غرفتهما أثناء نومهما.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الجريمة المروعة مساء يوم 6 أكتوبر الماضي، في قرية أديجاون بولاية أوديشا، شمالي شرق الهند.
وكان كيه غانيش باترا (25 عامًا)، قد تزوج باسانتي باترا (23 عامًا) عام 2020 وأنجبا طفلة اسمها ديباسميتا، ومنذ فترة وقعت خلافات بين الزوجين، وصباح يوم 7 أكتوبر الماضي، أبلغ "غانيش" الشرطة أنه عثر على زوجته وطفلته ميتتين بلدغات حية كوبرا في غرفتهما بينما كان هو نائم في غرفة أخرى، وأنه عثر على الكوبرا في الغرفة وقتلها.
وحسب صحيفة "إنديا تايمز"، في البداية سجلت الشرطة الحادث بأنه وفاة غير طبيعية بلدغة حية كوبرا، ورغم تشكك الشرطة في وقائع موتهما، لم يكن هناك دليل يقود إلى اتهام أحد، حتى تقدم والد الزوجة ببلاغ إلى الشرطة يتهم فيه "غانيش" بقتل زوجته وطفلتهما.
وطلبت الشرطة خبير ثعابين لاستشارته في الواقعة، والذي اكتشف أمرين غريبين، وهما؛ أن الكوبرا لدغت الأم وطفلتها في نفس المكان من جسديهما فوق كعب الساق اليمنى لكليهما، وهو ما أثار الشرطة من البداية، والأمر الآخر أن الكوبرا ظلت في الغرفة حتى الصباح وذلك بعد لدغ المرأة وطفلتها، حسب رواية الزوج، وهو ليس من سلوك الحية التي تسرع بمغادرة أي مكان تهاجم فيه شخصًا.
وما زاد الشكوك حول الزوج هو أن الضحيتين لم يصرخا عند لدغهما، وهو ما رجح معه خبير الثعابين أن الزوج قد خدر زوجته وطفلتهما.
وحسب الصحيفة الهندية، بمواجهة "غانيش" بكل تلك الأدلة، انهار واعترف أنه قتل زوجته وطفلته بلدغات الكوبرا، بسبب الخلافات بينهما وطمعه في مبلغ تعويض عن وفاتهما لدغًا من الحكومة، وأضاف أنه لتنفيذ جريمته حصل على حية الكوبرا من أحد مروضي الثعابين، وأوهم زوجته أنه جلبها بغرض أداء طقوس دينية، ونفذ جريمته بعد تخديرهما بأقراص منومة ووجه الحية نحو ساق كل منهما للدغهما، لكنه في النهاية احتفظ بالحية حتى يقتلها ويؤكد أنها لدغت زوجته وطفلته.