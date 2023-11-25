شيئان فعلتهما "الكوبرا" كشفا الجريمة.. كيف قتل هندي زوجته وطفلته بحية سامة أثناء نومهما

وطلبت الشرطة خبير ثعابين لاستشارته في الواقعة، والذي اكتشف أمرين غريبين، وهما؛ أن الكوبرا لدغت الأم وطفلتها في نفس المكان من جسديهما فوق كعب الساق اليمنى لكليهما، وهو ما أثار الشرطة من البداية، والأمر الآخر أن الكوبرا ظلت في الغرفة حتى الصباح وذلك بعد لدغ المرأة وطفلتها، حسب رواية الزوج، وهو ليس من سلوك الحية التي تسرع بمغادرة أي مكان تهاجم فيه شخصًا.