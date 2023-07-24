مصر.. وزيران يعقدان اجتماعًا لإنهاء أزمة "الانقطاع المتكرر للكهرباء"

اجتمع وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر مع وزير البترول المصري طارق الملا، صباح اليوم، من أجل وضع حلول جذرية وسريعة لإنهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفق صحيفة "اليوم السابع": الاجتماع شهد حضور قيادات وزارتي البترول والكهرباء لوضع خطة عاجلة بتكليف من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة قد أكد أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، منتصف الأسبوع الجاري لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.
وأضاف: أزمة الانقطاعات التي تشهدها البلاد حاليًا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، والشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجا وات، في حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ36 ألف ميجا وات.
وأردف "حمزة": لا مشاكل في الشبكة الكهربائية، خاصة أن شبكة نقل الكهرباء في مصر تعتبر حاليًا من أقوى الشبكات بالعالم، وهناك إقبال كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء والتطوير الذي تم بالشبكة.