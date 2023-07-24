مصر.. وزيران يعقدان اجتماعًا لإنهاء أزمة "الانقطاع المتكرر للكهرباء"

وأردف "حمزة": لا مشاكل في الشبكة الكهربائية، خاصة أن شبكة نقل الكهرباء في مصر تعتبر حاليًا من أقوى الشبكات بالعالم، وهناك إقبال كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء والتطوير الذي تم بالشبكة.