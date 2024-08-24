دولة إفريقية تؤكد رصد إصابتين جديدتين بـ"جدري القردة"

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي المرض في الآونة الأخيرة، يمثل حالة طوارئ صحية عامة، بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.