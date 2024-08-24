دولة إفريقية تؤكد رصد إصابتين جديدتين بـ"جدري القردة"

كشفت وزارة الصحة في أوغندا، عن رصد إصابتين أخريين بفيروس جدري القردة؛ مما يرفع عدد الحالات في الدولة إلى أربع.
وقال المدير العام للخدمات الصحية بالوزارة هنري مويبيسا؛ وفقًا لـ"رويترز": إن المريضين الجديدين أصيبا بالسلالة الفرعية "1 بي".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي المرض في الآونة الأخيرة، يمثل حالة طوارئ صحية عامة، بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.
يما أعلنت السلطات الصحية في أوغندا، تفشي المرض للمرة الأولى لديها يوم 24 يوليو، عندما أظهرت الاختبارات المعملية لعينات من مريضين بمستشفى قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية إصابتهما بجدري القردة.
وقد خضع المريضان الجديدًان للعزل بأحد مستشفيات مدينة عنتيبي، التي تبعد نحو 50 كيلومترًا، جنوبي العاصمة كمبالا.
يُذكر أن أوغندا تقع على الحدود مع الكونغو؛ حيث بدأ تفشي المرض الحالي في يناير 2023.