"زفاف نجل أغنى رجل بآسيا" يسرق الأضواء.. هذه الساعة أبهرت "مارك" وزوجته!

تصدرت احتفالات ما قبل زفاف "أنانت أمباني" -نجل أغنى رجل في آسيا الملياردير الهندي "موكيش أمباني"- عناوين الأخبار، وأعجبت ساعةُ يد العريسِ المليارديرَ مارك زوكربيرغ رئيس شركة "ميتا".
وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظَهَر "زوكربيرغ" وزوجته بريسيلا تشان، مذهولين من الساعة الفاخرة التي تزين معصم أنانت أمباني.
وأثناء الحديث قالت بريسيلا: "ساعتك رائعة"، ليرد زوكربيرغ قائلًا: "أعرف لقد قلت له ذلك بالفعل"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
ويضيف: "أنت تعلم أنني لم أرغب أبدًا في الحصول على ساعة، ولكن بعد أن رأيت (ساعتك) أصبحت أعتقد أن الساعات رائعة"، وأضافت زوجته قائلة: "قد ترغب في ذلك".
وانتشرت التكهنات بشأن العلامة التجارية للساعة وسعرها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث اقترح بعض المستخدمين أنها من صنع صانع الساعات السويسري الشهير "أوديمار بيجيه" من مجموعة "رويال أوك"، وقال آخرون إنها ساعة "ريتشارد ميل" ويبلغ سعرها حوالى المليون دولار، وهي مزينة بالذهب الوردي والألماس.
يشار إلى أن "زوكربيرغ"، الذي تبلغ ثروته الصافية 176.1 مليار دولار، وزوجته من بين مجموعة بارزة من الضيوف الذين حضروا ثلاثة أيام من الاحتفالات التي استضافها موكيش أمباني لابنه.