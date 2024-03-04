"زفاف نجل أغنى رجل بآسيا" يسرق الأضواء.. هذه الساعة أبهرت "مارك" وزوجته!

ويضيف: "أنت تعلم أنني لم أرغب أبدًا في الحصول على ساعة، ولكن بعد أن رأيت (ساعتك) أصبحت أعتقد أن الساعات رائعة"، وأضافت زوجته قائلة: "قد ترغب في ذلك".