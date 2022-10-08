تعطيل متعمد لشبكة القطارات في شمال ألمانيا

وتوقفت الحركة لمدة ثلاث ساعات، واكتظت المحطات بالركاب، وأوصت الشركة المسافرين بالاطلاع على المستجدات عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو تليفونيًّا قبل وقت قصير من الرحلات المجدولة.