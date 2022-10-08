تعطيل متعمد لشبكة القطارات في شمال ألمانيا

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، أن تعطل حركة القطارات في شمالي البلاد الكبير؛ يعود إلى عمل تخريبي. وأدى إلى توقف رحلات السكك الحديدية الدولية إلى الدنمارك وهولندا.
وأعلنت الشركة، صباح اليوم، أن الاتصالات اللاسلكية للقطارات تعطلت بسبب عطل فني، وتوقفت بسبب هذا حركة القطارات في جميع الخطوط الداخلية والخارجية.
وتوقفت الحركة لمدة ثلاث ساعات، واكتظت المحطات بالركاب، وأوصت الشركة المسافرين بالاطلاع على المستجدات عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو تليفونيًّا قبل وقت قصير من الرحلات المجدولة.