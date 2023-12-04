آخرهم المصري أشرف عبدالغفور.. فنانون عرب ماتوا بحوادث سير

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن "الراسي" الذي بلغ من العمر 39 عامًا، "توفي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادمًا من الحدود السورية".