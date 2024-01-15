في مواجهة الشرطة والهراوات.. شاهد.. مسلمون يمنعون رجلًا هولنديًّا من حرق المصحف

وحسب موقع "الحرة"، يبدو من مقطع الفيديو أن بعض المحتجين يهاجمون الناشط في محاولة لمنعه من إيقاد النار في نسخة من المصحف بمساعدة شخص آخر. ويتمكن بعضهم من الوصول إلى الرجل وضربه، قبل أن يحتمي بعناصر الشرطة الذي اعتقلوا عددًا من المحتجين بعد ضربهم بالهراوات.