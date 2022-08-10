حول العالم في صورة: لملمت أحزانها ووقفت متفرجة على المهرج فوق أنقاض منزلها!

وعلى الرغم من الألم الذي تعيشه الطفلة بعد أن صارت بلا مأوى، إلا أن أحد الأشخاص الذي ارتدى زي المهرج، حاول التخفيف عنها قليلاً، ورسم البسمة على وجهها، وكان مسرح العرض على أنقاض منزلها.. فمنه ألمها وفرحها!