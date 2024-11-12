"الدوما" الروسي يعتمد قانونًا يحظر الترويج لفكرة عدم الإنجاب

وأعلن "فولودين"، في نهاية سبتمبر الماضي، أن القانون الذي يحظر الترويج لأيديولوجية التحرر من الأطفال لا يشمل قرار المرأة ذاتها برفض إنجاب طفل، وأوضح أن الغرض من القانون هو قمع أي محتوى مدمّر يمكن أن يؤثر على قرار إنجاب الأطفال.