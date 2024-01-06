انفجار نافذة وسقوط باب الخروج.. شاهد "الكابوس الجوي" على متن طائرة ركاب أمريكية

وتابعت الشركة في بيان: "على الرغم من أن هذا النوع من الأحداث نادر؛ إلا أن طاقم الطيران لدينا تم تدريبه للاستعداد لإدارة الوضع بأمان". "نحن نحقق في ما حدث، وسنشارك المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".