تُعرَض على منصات الإنترنت.. تقرير طبي يحذّر من منتجات تجميل صينية تحتوي على مادة خطرة

حذّر تقرير طبي من شراء بعض منتجات التجميل الصينية؛ لاحتوائها على مادة الزئبق، رغم الحظر العالمي الذي فُرِض عليها منذ 14 عامًا من قِبَل السلطات الصحية.
وأفاد التقرير بأن هذه المنتجات متاحة للبيع عبر منصات إلكترونية وتحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين؛ خاصة في آسيا؛ بسبب توفرها بأسعار منخفضة.
وأشارت مجموعة الرقابة على المواد السامة "EcoWaste Coalition" في الفلبين، إلى أن هذه المنتجات لا تزال تتسرب إلى الأسواق في الفلبين وبعض دول آسيا، على الرغم من حظرها في العام 2010؛ بسبب احتوائها على مستويات خطيرة من الزئبق.
وأكدت المجموعة أن هذه المنتجات تستهدف بشكل أساسي النساء، وتروّج لقدرتها على تفتيح البشرة وإزالة الكلف وتلاشي بقع العمر، بالإضافة إلى ترويجها للمزاعم الأخرى.
وتم حظر المنتجات التي تحتوي على الزئبق في العديد من دول العالم قبل 14 عامًا؛ بما في ذلك دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والنرويج وغيرها.
وأوضح التقرير أن وجود مادة الزئبق في منتجات تفتيح البشرة والصابون؛ يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل الأضرار في الكلى، والطفح الجلدي، وتغير لون البشرة، وتشوهها، وضعف قدرتها على مقاومة العدوى البكتيرية والفطرية، بالإضافة إلى القلق والاكتئاب وظهور أعراض عصبية خارجية؛ وفقًا لتصريحات منظمة الصحة العالمية.