تُعرَض على منصات الإنترنت.. تقرير طبي يحذّر من منتجات تجميل صينية تحتوي على مادة خطرة

وأشارت مجموعة الرقابة على المواد السامة "EcoWaste Coalition" في الفلبين، إلى أن هذه المنتجات لا تزال تتسرب إلى الأسواق في الفلبين وبعض دول آسيا، على الرغم من حظرها في العام 2010؛ بسبب احتوائها على مستويات خطيرة من الزئبق.