يزيد سعرها على 4 ملايين دولار.. 3 أسباب جعلت هذه البقرة هي الأغلى في العالم

وطبقًا لهذا السعر: فإن القيمة الإجمالية لتلك البقرة تبلغ 4.3 ملايين دولار في الوقت الحالي، علمًا بأنه كان قد جرى بيع نصف ملكية البقرة ذاتها، في عام 2022، مقابل 800 ألف دولار، وكان ذلك رقمًا قياسيًّا في تلك الفترة.