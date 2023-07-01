يزيد سعرها على 4 ملايين دولار.. 3 أسباب جعلت هذه البقرة هي الأغلى في العالم

جرى بيع ثلث ملكية البقرة، من سلالة نيلوري، وعمرها أربع سنوات ونصف، مقابل 6.99 ملايين ريال برازيلي؛ أي ما يعادل 1.44 مليون دولار، وذلك في مزاد أقيم في البرازيل مؤخرًا؛ حسب ما ذكر موقع مجلة "نيوزويك".
وطبقًا لهذا السعر: فإن القيمة الإجمالية لتلك البقرة تبلغ 4.3 ملايين دولار في الوقت الحالي، علمًا بأنه كان قد جرى بيع نصف ملكية البقرة ذاتها، في عام 2022، مقابل 800 ألف دولار، وكان ذلك رقمًا قياسيًّا في تلك الفترة.
ويرصد تقرير على موقع "الحرة" ثلاثة أسباب رئيسية جعلتها البقرة الأغلى في العالم؛ وهي:
إن أبقار نيلوري سلالة تتميز بفرائها الأبيض اللامع، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، ولديها مقاومة عالية وبشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بفضل جلدها الرخو المتدلّي، وامتلاكها لغدد عرقية أكبر بنسبة 30 في المئة من تلك المتواجدة في العديد من السلالات الأوروبية؛ وفقًا لجامعة ولاية أوكلاهوما الأمريكية.
ونشأت هذه السلالة في الهند، وسميت باسم منطقة نيلور الهندية في ولاية أندرا براديش، ولكنها تعدّ الآن واحدة من أهم السلالات في البرازيل، ويرجع ذلك أساسًا إلى صلابتها وقدرتها على النمو بتناول علف رديء الجودة؛ لأن لديها تمثيلًا غذائيًّا فعّالًا.
كما أن تلك الأبقار تتكاثر بسهولة ولديها مقاومة فعالة لعدد من الالتهابات الطفيلية؛ بسبب نسيج جلدها الكثيف؛ مما يصعّب على الحشرات الماصة للدم اختراقه.
والسعر المرتفع لتلك السلالة هو نتيجة لتلك الخصائص؛ حيث تتم تربية السلالة بشكل انتقائي لتعزيز تلك السمات باستخدام التلقيح الاصطناعي.
وتمثل مبيعات السائل المنوي من تلك السلالة 65 في المئة من إجمالي سوق التلقيح الاصطناعي للأبقار في البرازيل.
وتتواجد حوالي 167 مليونًا من أبقار نيلوري في البرازيل، والتي تشكل 80 في المئة من إجمالي عدد الأبقار في جميع أنحاء البلاد.