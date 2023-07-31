"ماسك" يهدد بمقاضاة منظمة حقوقية تزعم ارتفاع خطاب الكراهية في "تويتر" منذ تملكها

وذكر عمران أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز، أن مجموعته لم تتلق ردًا مماثلاً على الإطلاق من أي شركة تكنولوجيا، على الرغم من تاريخ دراسة العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية والتطرف. وقال إن المستهدفين بانتقادات المركز عادة ما يردون بالدفاع عن عملهم أو الوعد بمعالجة أي مشاكل يجري رصدها.