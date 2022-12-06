شركة ماسك الطبية تواجه تحقيقاً بسبب تجارب على حيوانات

تواجه شركة نيورالينك للأجهزة الطبية التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك؛ تحقيقاً اتحادياً في مزاعم عن انتهاكات محتملة لحقوق الحيوان، وسط شكاوى من موظفين بالشركة من تسريع التجارب على الحيوانات؛ ما تسبّب في نفوق كثير منها دون داعٍ، وذلك وفقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز ومصادر مطلعة على التحقيق وعمليات الشركة.